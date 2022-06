ONE STOP SERVICE ดีไซน์ ตกแต่งและรับเหมาครบจบในที่เดียว ส่งงานตรงเวลา

ออกแบบภายใต้งบ ประสบการณ์กว่า 36 ปี กว่า 600 โปรเจ็ค บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบงานตกแต่งทุกประเภท





Our Services Include





👉 ที่พักอาศัยทุกประเภท

บ้านหรู และคอนโดมิเนียม โครงการบ้านเดี่ยว ห้องตัวอย่าง โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด





👉 โชว์รูม และร้านค้าทุกประเภท

คลินิกความงาม shop ต่างๆในห้างและนอกห้าง ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงพยาบาล สปา





👉

สำนักงานทุกประเภท

อาคารออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ สำนักงานอาคารโรงงาน สถาบันศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย





ประวัติบริษัท





บริษัทโมเดิร์นไนซ์ดีไซน์จำกัดเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2530 ดำเนินธุรกิจรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์และออกแบบตกแต่งภายในโดยจะรับงานจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยเป็นผู้รับเหมาโดยตรงจากวิธีการประมูลการประกวดราคาและการเจรจาต่อรองหรือการร่วมมือกับบริษัทผู้รับเหมาต่างๆประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทมีทั้งงานตกแต่งตึกสูง, อาคารสำนักงาน, ร้านค้า,โชว์รูม รวมถึงที่พักอาศัยทุกประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว , คอนโดมิเนียมและ อาคารพาณิชย์





บริษัทรับทั้งลูกค้าที่มีแบบมาแล้วและไม่มีแบบพร้อมให้เราดูแล

เรารับลูกค้าทั้ง

รับเหมาอย่าวเดียว ออกแบบพร้อมรับเหมา (พร้อมโปรพิเศษ) ออกแบบอย่างเดียว





✅ All in One Design Consultant & Contrator ในที่เดียว

ออกแบบ ประเมินราคา และรับเหมาโดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์





✅ มีภาพ 3D

คุณภาพสูงให้ลูกค้าดู ก่อนสร้างจริง เน้นให้ความสำคัญกับออกแบบ สร้างองค์ประกอบอย่างครบถ้วนลงตัว กับพื้นที่การใช้งาน สร้างประโยชน์ใช้สอยสูงสุดของผู้ใช้งานจริง ไสตล์ลงตัวกับเจ้าของงาน





✅ มีแบบก่อนสร้างให้ละเอียดและ BOQ

(บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา) พร้อมเสนอราคา ออกแบบภายใต้งบที่ลูกค้ากำหนดคืองานที่เราถนัด





✅ ใส่ใจทุกรายละเอียดและดูแลลูกค้าอย่างดี

ของงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ประมาณราคารวมถึงการผลิตรับเหมาตกแต่งพร้อมส่งมอบงาน รับฟังความต้องการลูกค้าและให้คำแนะนำที่เหมาะสม





✅ เป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าตลอดการใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการออกแบบ หน้างาน ปัญหาทางด้านเทคนิค งบประมาณ





✅มีผลงานที่ผ่านมาเชื่อถือและอ้างอิงได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เราอยู่ในวงการตกแต่งภายในมายาวนาน ได้รับความเชื่อถืออย่างดีให้กับลูกค้าตลอดมา





✅เรามีผลงานหลากหลาย

ทั้งงานที่อยู่อาศัย ร้านค้า(retail) ราชการ งานโครงการ(condominium) สถานที่ศึกษารวมถึง มหาลัยชั้นนำ และบริษัทหลายแห่ง





✅ มีสถานที่ประกอบการเป็นหลักเป็นแหล่งและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เอง





✅ มีทีม Designer, Draftsman & Foreman

ของบริษัทเอง ตรวจงานสม่ำเสมอและป้องกันความผิดพลาดของงานก่อนและหลังผลิต

ทำให้งาน ออกมาสวยตามภาพ 3D และเป๊ะตามความต้องการของลูกค้า





📍

รูปแบบการรับงาน

👉 ค่าออกแบบ ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 80,000.-บาท

👉งบประมาณ ตกแต่งภายในขั้นต่ำ เริ่มต้นที่ 800,000.-บาท

📌ในกรณีลูกค้าให้ออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายในด้วย

บริษัทยินดีลดค่าแบบลง 30-50%





บริษัทยินดีให้คำปรึกษาแนะนำฟรี

การออกแบบ การจัดวางแปลนดีไซน์เบื้องต้นและค่าออกแบบตกแต่งให้กับลูกค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ติดต่อมาทางเราเท่านั้น สามารถโทร/LINE/email มาพูดคุยและส่ง plan หรือภาพ 3d ที่ต้องการให้ออกแบบหรือรับเหมาเข้ามาได้





📢 ขั้นตอนประเมินราคาเบื้องต้น





1) ส่งแปลนห้อง พื้นที่ใช้สอย(ตรม) และภาพหน้างาน(ถ้ามี)

2) ส่งรูป reference สไตล์ที่อยากได้

3) แจ้งงบประมาณ

สนใจ สามารถส่งข้อความ direct inbox โดยตรง

✅ Line: @modernizedesign

📩 Email: info@modernize.co.th

📞 Tel: 024580061 หรือ คุณหล่าน 0814431975

🌐Website: www.modernize.co.th





สามารถ Download Company Profile and Portfolio ได้ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

👉CLICK HERE 👈