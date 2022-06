การเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย

สิ่งที่สถาปนิกตั้งใจออกแบบ ไม่ใช่อาคาร แต่คือ "สถาปัตยกรรม"

What the Architect intended to DESIGN

It's Not a Building But it's an "A R C H I T E C T U R E"

Trakarnsak Sricharoen | MD.&Architect V I J I T - P I S A D A co.,ltd