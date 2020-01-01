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    บริการ
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    พื้นที่ให้บริการ
    หัวหิน ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รับเหมาก่อสร้างภาคใต้
    ที่อยู่
    26/72 ซอยหัวหิน 68 ถนน เพชรเกษม อำเภอ หัวหิน
    77110 ประจวบคีรีขันธ์
    ไทย
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