Q CON HOME บริษัทรับสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ ออกแบบ ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย คอนโด โรงแรม ร้านค้า โชว์รูม บู๊ทแสดงสินค้า ห้องตัวอย่าง บ้านตัวอย่าง โดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มีประสบการณ์สร้างบ้านโดยเฉพาะ ดําเนินการ แบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบก่อสร้าง ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ขอระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงบริการงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายในงานปรับภูมิทัศน์ จัดพื้นที่ดินและจัดสวน
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- บริการ
- Construction
- Architecture Design
- Interior Design
- Exterior Design
- พื้นที่ให้บริการ
- หัวหิน ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รับเหมาก่อสร้างภาคใต้
- ที่อยู่
-
26/72 ซอยหัวหิน 68 ถนน เพชรเกษม อำเภอ หัวหิน
77110 ประจวบคีรีขันธ์
ไทย
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