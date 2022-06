แต่งสวย เรียบ มีสไตล์ ใช้เงินไม่เกินแสน สบายใจเมื่อใช้บริการ Sandeaw (แสนเดียว) การแต่งห้องครั้งนึง ต้องใช้เวลาและพลังงานมากมาย ซึ่งเวลาเป็นสิ่งที่เราทุกคนเองมีจำกัด อีกทั้งยังต้องเจอหลายปัญหา เช่น นึกภาพไม่ออกว่าจะแต่งแบบไหน แต่งอย่างไร เดินเลือกของทั้งวันแต่ไม่ได้ซักที การเปรียบเทียบราคา การดีลกับช่างหลายคน ช่างเบี้ยวหรือทิ้งงาน งานแก้ที่ยืดเยื้อ คุมงบไม่ได้ ค่าใช้จ่ายบานปลาย....Sandeaw (แสนเดียว) เปลี่ยนความปวดหัว ยุ่งยาก เสียเวลากับปัญหาเหล่านี้ เป็นความง่าย สะดวก รวดเร็วทันใจ คุมงบได้ และที่สำคัญสวยดูดีตามความต้องการของคุณและผู้เช่า

Sandeaw (แสนเดียว) ได้เกิดขึ้นมาจากตัวเองที่ชื่นชอบการลงทุนคอนโด และแฟนที่รักการตกแต่งห้องเป็นชีวิตจิตใจ จนมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ลูกค้าซื้อห้องเปล่าจากผมไปและขอให้แต่งเหมือนห้องแฟนผม ซึ่งอยู่ในโครงการเดียวกัน ลูกค้าได้เห็นของจริงก่อน จึงตัดสินใจได้ง่าย ลูกค้าที่เข้ามาซื้อห้องทุกท่านก็ขอซื้อ Package แต่งห้องด้วยหมด

พอเราสองคนมานั่งนับดูมันก็ 10 ห้องได้ ภายในเวลาเพียง 2-3 อาทิตย์ จึงรู้สึกสนุกและตัดสินใจมาทำงานนี้กันอย่างจริงจัง มีความสุขที่ได้ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยจริง (Real Demand) และนักลงทุนปล่อยเช่า (investor) ให้ได้บริการที่รวดเร็ว มีสไตล์และคุมงบได้อย่างสบายใจ

Fully furnishing your condo in style. Classy and simple at a very reasonable price. Save a lot of your time and no more worrying about going over your budget. Please let us deliver a hassle free experience that you truly deserve.