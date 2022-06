SEA Architecture Co.,Ltd.

At our Group of Company can be classified into 5 studios....

- Architectural Design Studio

- Interior Design studio

- Land Scape Design Studio

- Consulting and Management

- Graphic Design Studio

All of these above "We're already to served your Dream!"

In term of Architectureal Design and Construction.

การออกแบบอาคารนั้น ควรให้ สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ออกแบบ ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำ+ราคาถูก เพราะอาคารนั้น จะอยู่กับคุณไปนับสิบๆปี อย่าใช้ราคาเป็นตัวตัดสินใจเพียงอย่างเดียวควรเน้นคุณภาพในการออกแบบมาก่อน จะได้ไม่ต้องสร้างไปทุบไป ปวดหัวในระหว่างก่อสร้าง เสียทั้งเงิน เวลา และความรู้สึกรับออกแบบก่อสร้างครบวงจร รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน สร้างโรงงาน ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ