ผลงานบางส่วนเช่น ร้านอาหาร ถ.สวนผัก เขต ตลิ่งชัน กทม. ออกแบบ ห้องบริการประชาชน สภอเมืองเชียงใหม่ ออกแบบตกแต่งภายใน Relax Land ต.ป่าแดด จ.เชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการออกแบบถนนพร้อมรางระบายน้ำ, ทางเดินศึกษาธรรมชาติ,โรงเก็บพัสดุการเกษตร บริษัท เอสอาร์ เทคโนโลยี จำกัด 3D รถประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการ บ้านสวนเคียงปิง บ้านชั้นเดียว บ้านสองชั้น โครงการ สายธาร ดอยงาม บ้านชั้นเดียว โครงการ The nature home chiang mai บริษัท ภัทรอุดร จำกัด 316 -โชว์รูม+โกดัง บริษัท เรียลเตอร์ เวิลด์ จำกัด โครงการวิวดอยวิลเลจ. อาคารเอกประสงค์ คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์เชียงใหม่ ต.สันพระเนตร จ.เชียงใหม่ ภาพ 3D หมู่บ้าน THE TWOGETHER ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ภาพ 3D อาคาร Exhibition hall และภาพ 3D ภายใน คอนโดที่ ฉางอานประเทศจีน ของ บ.artandteak อาคารสำนักงาน 2ชั้น จำนวน 3หลัง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ภาพ 3D หมู่บ้านรินรดา 3-4 PROJECT: SLK CONDO PUKET ออกแบบ เขียนแบบ โครงการ The New Concept Boutique Condo