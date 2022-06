The Brick เชื่อว่างาน Interior Design ไม่ใช่แค่ Design ที่สวยงามเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงรูปแบบ Function การใช้ชีวิตที่เข้ากับผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุดอีกด้วยThe Brick จึงตั้งใจทุ่มเทให้ทุกงานของเราสมบูรณ์แบบทั้งงาน Design และ Function ชีวิตของคุณ เราพร้อมบริการแบบ One Stop Service ตอบโจทย์ได้ครบทุกเรื่อง ทั้งคำปรึกษา ออกแบบ และประเมินราคาให้กับบ้าน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ออฟฟิศ หรืองานรีโนเวทบ้าน รวมถึงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ Built In และลอยตัว ด้วยทีมสถาปนิกและมัณฑนากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี