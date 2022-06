Glam interior architect co.,ltdเป็น บริษัทออกแบบ ตกแต่งภายในและการก่อสร้าง จำกัด ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ บริการการออกแบบสถาปัตยกรรม , การออกแบบตกแต่งภายในและการออกแบบเมือง

ก่อตั้งขึ้นโดยสองสถาปนิกและมัณฑนากรที่ได้รับอิทธิพลจากการทำงานของการเคลื่อนไหวสถาปัตยกรรมเร้าใจเช่น Cubism, Minimalism, Modernism, เอเชียสมัยใหม่, Deconstructivism ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ บริษัท พยายามที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์และทดลองในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมสำหรับแต่ละโครงการ

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายและบริการงานออกแบบตกแต่งภายใน

รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง 0815503354 อีเมล aiplus@outlook.com

line id / bruno_archigram

https://www.facebook.com/aigoodspace/?ref=aymt_homepage_panel

Good space plus interior architect design and construction co.,ltd is a design company based in Bangkok, practicing in architecture, interior design, and urban design.

Founded by two partners, CC who had influences from the work of provocative architecture movements such as Cubism, Minimalism, Modernism, Asian Modern, Deconstructivism, etc.

In any scales, whether small or large projects, the firm tries to create innovative and experimental idea to construct the new order of Architectural elements for each project,