Top 5 สัปดาห์นี้กับบ้านสวยจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

บ้านสวยหลังนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ Middle Earth ตามจินตนาการของผู้แต่งเรื่อง The Lord of the Rings แต่เป็นบ้านจากประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้แรงบันดาลใจจากบ้าน Hobbits สวยๆมาออกแบบผสมกับความร่วมสมัยของบ้านทรงเหลี่ยมในปัจจุบัน เป็นส่วนผสมที่ไม่คิดว่าจะมารวมกันได้ แต่ก็ดูดี น่าอยู่ไม่แพ้บ้านสวยโปรเจคข้างบนเลยแม้แต่น้อย เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่