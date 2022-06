เปลี่ยนบ้านเก่าให้สวยสะดุดตาจนต้องตกหลุมรัก

บ้านที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเมืองคานากาว่านั่นเอง ซึ่งนักออกแบบและตกแต่งภายในต้องการที่จะเสกมันให้เป็น “I fall in love” หรือแปลเป็นไทยว่า “ฉันตกหลุมรักเธอ” ไม่ว่าใครก็ตามที่พบเห็นบ้านหลังนี้ก็จะต้องรู้สึกตกหลุมรักบ้านหลังนี้อย่างแน่นอน แต่เดิมนั้นบ้านหลังนี้คืออพาร์ทเม้นท์เก่าที่รกร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลานานแสนนาน ซึ่งมีการรีโนเวทครั้งยิ่งใหญ่โดยนักออกแบบและตกแต่งภายในโดย Happy Home Co. Ltd ที่ได้ใส่จินตนาการและความเชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอพาร์ทเม้นท์หลังนี้ออกมาดูดีที่สุด

การออกแบบและตกแต่งภายในทั้งหมดนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตวิญญาณที่มีชีวิตของชาวคานากาว่าและผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบ บวกกับรายละเอียดสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่น ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างความร่วมสมัยและเสน่ห์ของความเก่าแก่มารวมกันนั่นเอง การตกแต่งที่เรียบง่ายแต่แสนเก๋ของลวดลายและการใช้สีที่เป็นธรรมชาตินั้นรับรองว่าจะต้องทำให้คุณตกหลุมรักบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกเห็นแน่ๆ จะเป็นอย่างไรนั้น เราไปดูกันเลย!!