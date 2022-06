บ้านไม้ทรงกล่องสองชั้น เรียบง่ายแต่เท่

เรามักเห็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นหลายหลังที่ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย สไตล์ Less is more บ้านหลังนี้ก็เช่นกัน ที่เราจะเห็นว่าภายในโถงนั่งเล่นขนาดใหญ่นี้มีเฟอร์นิเจอร์ตั้งอยู่แค่ไม่กี่ชิ้น และไม่ว่าจะเป็น โซฟา ชั้นวางของ หรือชุดโต๊ะเก้าอี้ ก็ล้วนทำขึ้นจากไม้ วัสดุเช่นที่เห็นใช้เป็นวัสดุหลักของบ้าน

แม้จะดูเป็นไม้เหมือนกันไปหมด แต่หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าสถาปนิกได้อาศัยความสวยงามจากตัวตนของวัสดุเหล่านี้มาสร้างความสวยงามให้พื้นที่ด้วย เช่นลายไม้ที่เป็นวัสดุปูพื้น หรือการเรียงไม้ขนาดแตกต่างกันเพื่อแบ่งแยกบริเวณโดยนัย