บ้านขนาดกลาง สวยเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดา

Never judge the book by its cover. หลายคนคงคุ้นเคยกับประโยคนี้ดี ซึ่งมันมีความหมายว่า อย่าด่วนตัดสินอะไรจากภายนอก และนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณ ว่าแค่เห็นบ้านที่ดูเรียบๆแล้ว อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่ามันจะต้องไปสวยทั้งหลัง ลองดูไปก่อน อย่างเช่นหลังนี้ เมื่อกี๊เห็นได้ว่าดีไซน์มันอาจจะดูซ้ำๆเดิมๆ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่ เพราะแค่เดินเล้ยวมาตรงด้านข้างหน่อย ก็เจอกับมุมนั่งเล่นแสนสบายแล้ว มีชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ พร้อมดอกไม้สีสวย ไม้พุ่ม ไม้กระถาง สดชื่นใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆ