บ้านตึกทรงเหลี่ยม แข็งแรงที่ภายนอก อ่อนหวานที่ภายใน

หลายๆคนอาจจะคิดว่าบ้านที่เป็นทรงกล่อง หรือทรงตึกสี่เหลี่ยมแบบทึบๆนั้นดูน่าอึดอัด ลักษณะภายนอกไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากกำแพงที่ทำมาจากบล็อคคอนกรีตอัดกันแน่นๆ ทาสีพื้นๆ ดีไซน์เรียบๆ ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจ ฉะนั้นข้างในคงต้องไม่สวยด้วยแน่ๆ ซึ่งเราอยากจะบอกว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเสมอไป การจะบอกว่าบ้านหลังไหนสวยไม่สวย อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินจากเปลือกนอก เหมือนอย่างที่มีสำนวนๆหนึ่งกล่าวไว้ว่า Never judge the book by its cover. = อย่าตัดสินหนังสือแค่จากปกของมัน นั่นก็หมายความว่าให้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนดูก่อน เพราะสุดท้ายแล้วอะไรๆมันอาจไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ บ้านทรงกล่องที่ข้างนอกดูเหงาๆ เงียบๆ แต่ข้างในที่ตกแต่งดีๆ สวยอลังการก็มีเยอะแยะถมไป แล้วมันก็จะน่าอยู่ไม่แพ้บ้านสไตล์อื่นๆเลย

ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาดูภาพชุดที่ช่างภาพ JOANA FRANÇA ถ่ายเอาไว้ แล้วคุณจะได้พบกับบ้านแนวนี้ ที่ข้างนอกอาจจะดูธรรมดาพื้นๆมาก ไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่าง แต่พอเข้าไปข้างในแล้วรับรองจะต้องตกตะลึงแบบสุดๆแน่นอน