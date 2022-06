13 ไอเดียสนุกออกแบบห้องครัวตามจินตนาการ

ใครที่ชื่นชอบความน้อย ขาวๆ คลีนๆ Less is more ต้องชอบสไตล์นี้ กับความเป็นมินิมอลที่ใช้สีน้อย เน้นไปที่ความเรียบง่ายแบบกลับสู่ธรรมชาติของสีขาว องค์ประกอบในส่วนของอุปกรณ์ ตู้โต๊ะต่างๆ เป็นแบบเรียบง่ายที่โครงสร้างไม่ซับซ้อน ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนัก แต่มีความหมายของความเรียบง่ายแบบมีนัยยะแฝงอยู่ ที่สำคัญต้องตอบโจทย์การใช้งาน ให้สมกับคอนเส็ปน้อยแต่มากด้วยล่ะ