แปลงบ้านขนาด 30 ตารางเมตรให้สวยปิ๊ง

จะมาโชว์การแปลงโฉมห้องเก่าเป็นห้องใหม่ทั้งที จะพลาดการนำภาพ Before and After มาโชว์ได้ยังไงจริงมั้ย อย่างที่เห็นกันในภาพว่า บ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกเก่าซอมซ่อ และหดหู่ในทุกอณู ถึงขั้นที่ว่าทำให้คนที่มีอารมณ์สดใส อยากจะนั่งร้องไห้ได้เลยล่ะ แถมสีของโซฟาก็ดูเข้ม ๆ ทำให้ยิ่งรู้สึกสกปรกเข้าไปใหญ่ แบบนี้ไม่ไหว ต้องเปลี่ยนด่วน